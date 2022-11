Arrivano le prime FORTI nevicate autunnali, ecco dove e quanta ne cadrà

L'Autunno irromperà con forza nella seconda metà della settimana, avvolgendo tutta Italia senza alcuna esclusione. La perturbazione nord Atlantica ampiamente accennata nei precedenti aggiornamenti porterà precipitazioni diffuse da nord a sud: chi più, chi meno, potrà rivedere la pioggia. Per alcune località parliamo anche di neve!

Le prime forti nevicate di quest'autunno torneranno ad imbiancare i monti, sia le Alpi che l'Appennino, come normale che sia in questo periodo dell'anno! La grande anomalia delle ultime settimane purtroppo resta: quella in arrivo, infatti, sarà la prima vera perturbazione capace di portare la neve a quote interessanti, pertanto partiamo da zero, letteralmente, su buona parte dei monti al di sotto dei 2500-2800 metri di altitudine.

Le prime nevicate arriveranno giovedì sera sulle Alpi centro-occidentali, ma solo a quote altissime (oltre 2500 metri). Col passare delle ore la quota neve scenderà rapidamente grazie al costante ingresso di aria sempre più fredda nord-atlantica. Venerdì i fiocchi di neve scenderanno sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri di quota, con sconfinamenti più in basso (fino a 1200-1300 metri) sui settori più interni al confine. Gli accumuli più importanti li troveremo sulle Alpi lombarde e Trentino alto Adige, dove si prospettano oltre 50-60 cm di neve fresca oltre i 1600-1700 metri. Nevicate importanti anche sui settori di confine di Piemonte e Valle d'Aosta, con accumuli superiori al mezzo metro.

La sera di venerdì e nelle prime ore di sabato le residue nevicate sulle Alpi orientali potranno scendere ulteriormente di quota, fino a portarsi anche sotto i 1000 metri sulle Dolomiti. Poi avremo un deciso miglioramento ovunque.

In Appennino le nevicate arriveranno nel corso di sabato sin verso i 1800-2000 metri. Accumuli discreti sull'Appennino centrale, specie in Abruzzo, dove ci aspettiamo fino a 20-25 cm a tali quote. A quote superiori avremo accumuli decisamente più consistenti.