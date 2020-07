Arrivano i giorni del solleone ma l'instabilità resta dietro l'angolo al nord

Una figura di alta pressione porterà temperature molto elevate nel corso di questa settimana, con valori che nelle zone interne del centro e del sud potranno localmente raggiungere la soglia dei +40°C. Questa figura di alta pressione poggerà radici in un vero e proprio innalzamento delle fasce anticicloniche subtropicali che in questo periodo raggiungono la massima elevazione verso nord. In queste condizioni la differenza tra anticiclone africano ed anticiclone delle Azzorre, si fa più sottile, la figura altopressoria di questa settimana avrà di fatto caratteristiche miste tra queste due figure, con una componente azzorriana che si farà vedere a livello del suolo, dove i valori di pressione saranno piuttosto elevati, una componente africana che invece sarà presente alle quote superiori, con temperature elevate. Questa situazione anticiclonica ci accompagnerà almeno per un'altra settimana, i valori termici raggiungeranno un picco tra mercoledì e venerdì. Analisi in quota del modello europeo riferita al prossimo venerdì 31 luglio:

Con l'arrivo del fine settimana tutti i modelli a nostra disposizione confermano l'inizio del decadimento di questo anticiclone, con le correnti oceaniche che tenderanno a guadagnare qualche grado di latitudine più a sud, portando di riflesso una (quasi) impercettibile ma costante diminuzione della temperatura, quindi uno stemperamento dei valori termici ad iniziare proprio dal nord, con i valori più caldi che resterebbero confinati alle regioni del Mezzogiorno. Nei primi giorni di agosto ci aspettiamo inoltre un maggior rischio di temporali per le regioni settentrionali. Questa evoluzione potrebbe condurci verso lo sviluppo di una vera e propria perturbazione entro la prima settimana del nuovo mese, ne sarebbero coinvolte in primis le regioni settentrionali. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 4 agosto: