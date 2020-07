Arrivano i giorni del GRANDE CALDO

Anche i modelli serali confermano l'arrivo di una forte ondata di caldo sul Mediterraneo centrale ed anche dell'Italia nel corso della prossima settimana. L'onda anticiclonica frutto di un rialzo delle fasce subtropicali, avrà caratteristiche miste, com un'origine in parte africana, in parte azzorriana, sarà in grado di portare temperature particolarmente elevate sulle regioni del centro e del sud, con temperature che alla quota di circa 1500 metri, potranno raggiungere i +25°C. Al suolo, in presenza di un elevato soleggiamento, la colonnina di mercurio potrà toccare valori massimi fino a +38/+40°C specie nella seconda metà della prossima settimana. Mercoledì 29 luglio, analisi calcolata dal modello americano sulle temperature previste alla quota di circa 1500 metri, l'isoterma +20°C abbraccia l'intero stivale italiano, con picchi fino a +25°C sul centro:

Quando potrebbe concludersi la fase di grande caldo?