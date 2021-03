Arriva una perturbazione tra lunedì e martedì, poi il trionfo delle correnti atlantiche sull'Europa

Entro le prossime 24 ore sarà destinata a concludersi la breve parentesi di freddo che attualmente sta tenendo impegnate le regioni del nord ed i versanti adriatici. A sancire il termine di questa breve fase invernale, troverà spazio il passaggio di una perturbazione che tra lunedì e martedì porterà delle precipitazioni sulle regioni centrali e meridionali, segnatamente lungo i versanti tirrenici, mentre saranno escluse dai fenomeni le regioni del nord. Si tratterà di un corpo nuvoloso piuttosto disorganizzato e con effetti circoscritti. Ecco la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano nella giornata di lunedì 8 marzo, con le piogge concentrate soprattutto sul medio versante tirrenico:

Di fatto il passaggio di questa perturbazione sancirà il termine della circolazione attuale con l'intervento di una nuova circolazione che sarà capitanata dalle correnti ben più umide e miti in arrivo dall'oceano Atlantico. Le depressioni sull'oceano si faranno via via più intense e le correnti occidentali aumenteranno di portanza ed intensità, annunciando un periodo di spiccata variabilità atmosferica. Tra mercoledì 10 e giovedì 11 marzo ci sarà spazio per un breve interludio anticiclonico, con tempo assolato su quasi tutto il Paese e gli ultimi annuvolamenti al sud. Ecco la previsione calcolata dal modello europeo ECMWF proprio per giovedì: