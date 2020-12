Arriva una perturbazione e non nevica: è solo colpa delle temperature?

Ecco un fronte nuvoloso in arrivo. L’attesa si fa grande, il cielo si copre e la temperatura al suolo regge, in quanto il termometro segna 1°. Dai radiosondaggi si nota che l’aria risulta fredda anche in quota, con la temperatura che si presenta al di sotto dello zero già a 500 metri di altezza.

E’ tutto pronto, quindi. Si attende solo che la neve cominci a cadere. Passano le ore e dal cielo non cade nulla, se non un leggero nevischio che riesce appena ad inumidire l’asfalto.

Il mattino seguente ci accorgiamo del nulla di fatto: un leggerissimo velo di neve ricopre tetti delle automobili e delle case; il cielo inizia ad aprirsi e la temperatura aumenta.

Quello appena descritto è il classico caso di nevicata mancata non per via delle temperature, ma per la carenza di precipitazioni.

Nell’immaginario comune si crede che un po’ di freddo e il cielo coperto siano sufficienti a garantire una bella nevicata. Le nostre attese così vengono sistematicamente disilluse, in quanto si trascura un fattore di fondamentale importanza: l’intensità delle precipitazioni.

Quando la precipitazione si presenta intensa, rappresenta il veicolo attraverso il quale l’aria fredda dalle quote superiori si rovescia al suolo. Di conseguenza anche con una temperatura di partenza piuttosto alta, in caso di un forte rovescio essa può diminuire in maniera anche sensibile al suolo e consentire la trasformazione della pioggia in neve.

In occasione di basse temperature e scarse precipitazioni, il freddo presente in quota non può rovesciarsi al suolo e la precipitazione può essere anche sottoforma di pioggia o nevischio, pur con una temperatura ottimale per la neve.

Per essere sicuri che arrivi una bella nevicata guardiamo certamente il termometro, ma non dimentichiamoci di valutare attentamente l’intensità delle precipitazioni che spesso fanno la differenza.