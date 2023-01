Arriva la CANDELORA, che tempo ci sarà?

Il quadro meteorologico della prima settimana di febbraio sta prendendo forma e certamente non è quella accennata qualche giorno fa all'insegna del freddo intenso e della neve, ipotesi portata avanti dal modello europeo ECMWF ma totalmente tramontata (riferendoci esclusivamente ai primi sette giorni del mese).

Ma cosa succederà? Ebbene l'anticiclone si espanderà su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale garantendo spesso tempo stabile seppur freddo. Qualche refolo freddo proveniente dai Balcani non mancherà, soprattutto tra venerdì e sabato, favorendo un netto calo termico, venti forti e rare precipitazioni.

Insomma possiamo ben immaginare anche il tempo del 2 febbraio, giorno della Candelora! "Il giorno della Candelora de l'inverno semo fora; ma se piove e tira vento, de l'inverno semo dentro", così recita uno dei proverbi tipici regionali della nostra penisola. Ebbene tutto possiamo dire tranne che ci sarà maltempo nella giornata di giovedì, per cui dovendo fare affidamento al famoso detto, potremmo ritenere concluso l'inverno!

Ovviamente non è così: detti storici e proverbi lasciano spesso il tempo che trovano e non fanno presi alla lettera. Il prosieguo di febbraio è tutto da decifrare e considerando il netto indebolimento del vortice polare che sta prendendo piede in questi giorni non sono da escludere improvvise ondate di freddo alternate a fasi più stabili e gradevoli.

Ma torniamo a noi, cosa ci aspetterà nel giorno della Candelora? L'alta pressione si ritroverà molto addossata all'Italia, per cui con alta probabilità faremo i conti con una giornata stabile e soleggiata su gran parte del territorio. Qualche nube bassa potrebbe coprire il Sole lungo le regioni tirreniche e la Val Padana, ma senza fenomeni annessi.

Il clima si manterrà freddo o molto freddo di notte e al primo mattino. In pieno giorno le massime potrebbero sfiorare i 12-13°C da nord a sud: