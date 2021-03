Arriva l'anticiclone di primavera

Il rinforzo di un campo di alta pressione appare ormai un evento conclamato nell’evoluzione prevista nel prossimo futuro. Il rinforzo anticiclonico porterà la conclusione dell'evento di freddo fuori stagione che si è verificato nei giorni scorsi. La spinta dell'alta pressione oceanica che dall'Europa occidentale tenderà ad espandere la sua influenza verso l'Europa centrale ed il bacino centrale del Mediterraneo, porta già adesso un miglioramento del tempo al nord, dove il cielo sereno è stato accompagnato da un rialzo generale delle temperature. Nei prossimi giorni il rialzo termico si farà sentire ancora di più e coinvolgerà anche i valori minimi, con la cessazione delle gelate nottetempo ed al primo mattino sulla Pianura Padana e nelle valli interne. Domani, mercoledì 24 marzo, residue condizioni di instabilità interesseranno ancora le regioni del sud ed i versanti adriatici, dove ci sarà ancora la marginale influenza della depressione artica in graduale allontanamento verso i paesi dell'Europa orientale e l'Egeo.

A partire da giovedì il miglioramento del tempo si farà vedere in maniera anche su questi settori, con un rialzo termico che qui giungerà con un paio di giorni di ritardo rispetto alle regioni del nord ed i versanti tirrenici.

Analisi in quota del modello europeo riferita a giovedì 25 marzo, lo sviluppo di un'onda anticiclonica sull'Europa meridionale, porterà un rialzo della temperatura su tutto il Paese, si conclude l'evento di maltempo per le regioni meridionali:

ATTENZIONE ALLE NUBI BASSE. L'aumento della temperatura e la circolazione che tornerà ad essere blandamente occidentale, favorirà ancora una volta lo sviluppo di nubi basse pronte a disturbare le regioni del versante tirrenico. A partire da giovedì 25, le regioni che più di altre dovranno fare i conti con questi addensamenti saranno Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Altrove saranno prevalenti cieli sereni.