Arriva l'anticiclone di HALLOWEEN: in vista una fase stabile ma...

Anticiclone in rinforzo sull'Italia da giovedì 29 ottobre e sino ai primi giorni di novembre. Una parentesi lieta di tempo buono e mite, pur costellato da nebbie, favorite anche dall'umidità accumulatasi al suolo durante la fase di maltempo attuale.



Solo sul basso Adriatico e lo Jonio una residua circolazione da nord potrà determinare qualche annuvolamento irregolare sino a sabato 31, ma non più associato a precipitazioni rilevanti.



Il bel tempo favorirà le passeggiate nei parchi, una delle poche cose ormai consentite dall'epidemia di covid, ma anche qualche gita sui monti o al mare, sempre che non ci chiudano anche i confini regionali.



Le temperature aumenteranno soprattutto su coste ed alture, mentre le inversioni termiche accumuleranno del freddo umido sulle bassure e sarà lì che si annideranno le nebbie, che localmente, sul catino padano, potrebbero persistere per diverse ore della notte e della mattinata, per dissiparsi poi nelle ore centrali del giorno.



Le prime nebbie sono anche le più insidiose, non solo perché spesso si presentano in fitti banchi ma perché gli automobilisti non sono più abituati ad affrontarle da mesi.



Qui sotto due mappe che evidenziano il rinforzo dell'anticiclone previsto per sabato 31 ottobre e anche la notte di Ognissanti e per i giorni immediatamente successivi:

Quanto durerà la fase anticiclonica? Secondo i principali modelli non oltre giovedì 5 novembre; approfondimenti pomeridiani nella nostra rubrica del "fantameteo".