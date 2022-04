Arriva il primo CALDO di stagione ma con un colpo di scena per Pasquetta

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. La nuova settimana si apre con il rinforzo di un campo anticiclonico associato a condizioni atmosferiche in miglioramento. La parentesi di tempo instabile e più freddo del weekend lascia il posto al rinforzo di un campo anticiclonico con temperature in ripresa già da oggi. Il cielo risulta ovunque soleggiato. L'alta pressione si accompagna alla risalita di aria calda subtropicale che porterà un rialzo della temperatura fino a valori nettamente primaverili. Analisi in quota del modello americano riferita a domani, martedì 12 aprile:

La fase di stabilità atmosferica persisterà con alcuni disturbi almeno fino a venerdì 15 aprile. Una depressione nordafricana proverà a raggiungere il nostro Paese attorno alla metà della settimana ma senza grandi successi. A subirne le maggiori conseguenze saranno principalmente le regioni del sud Italia e soprattutto le isole maggiori, dove ci aspettiamo un aumento della nuvolosità stratificata mercoledì 13 e giovedì 14. Non esclusa qualche goccia di pioggia sulle isole maggiori. Stima della nuvolosità prevista dal modello americano per giovedì 14:

NUOVO CONTRACCOLPO INVERNALE IL PROSSIMO WEEKEND.

A cavallo tra domenica 17, giorno di Pasqua e lunedì 18 aprile, Pasquetta, una circolazione di aria più fredda in arrivo da nord-est proverà a raggiungere lo stivale. Il sollevamento di una nuova onda anticiclonica sull'ovest Europa favorirà la discesa di una figura ciclonica dalla Scandinavia verso i Balcani ed in parte l'Italia. L'impulso sarà accompagnato da nuvolosità in aumento sulle regioni adriatiche, con un rinforzo dei venti nord-orientali. Le temperature diventeranno più fredde soprattutto il giorno di Pasquetta, con una riduzione anche sensibile rispetto ai valori della settimana.

Media Ensemble del modello americano riferita al giorno di PASQUA, in cui si osserva lo sviluppo di una saccatura sull'est Europa:

L'ultima mappa di previsione mostra invece le anomalie di temperatura alla quota di 850hPa (circa 1500 metri) calcolata dal modello americano per il giorno di Pasquetta, lunedì 18. Come si può vedere anche il nostro Paese potrebbe essere raggiunto da anomalie negative:

CONCLUSIONI. Il periodo che ci apprestiamo a vivere sarà scandito dalla presenza di un campo anticiclonico associato ad un rialzo delle temperature con valori da tarda primavera. La fase anticiclonica della durata di alcuni giorni subirà come al solito dei disturbi legati alla presenza di una depressione nordafricana accompagnata da nubi alte e sottili. Queste nubi disturberanno soprattutto il sud Italia.



Deciso contraccolpo verso scenari instabili e freschi, in alcuni casi anche freddi, nel giorno di Pasquetta (lunedì 18), con rischio acquazzoni sulla dorsale appenninica ed i versanti adriatici (da confermare).