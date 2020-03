Arriva il FREDDO RUSSO fuori stagione: ecco cosa accadrà dal 23 al 29 marzo!

Si dice che il freddo in arrivo porti più danni che benefici:

- la gente in coda fuori dal supermercato si ammalerà : FALSO, basta vestirsi adeguatamente e non succederà nulla, e allora quelli che lavorano all'aperto o frequentano abitualmente lo stadio d'inverno sono sempre tutti malati?



- la vegetazione e le colture ne soffriranno: VERO e FALSO, certamente il freddo può contribuire a frenare il risveglio vegetativo e a danneggiare le piante già in fiore, ma si tratterà comunque di un episodio di breve durata a cui la natura è abituata a difendersi e non stiamo comunque parlando di dieci gradi sotto lo zero in pianura, ma solo sulle Alpi o in Appennino, dove in fondo è ancora inverno.



- gli anziani si indeboliranno ulteriormente : FALSO, sono quasi tutti chiusi in casa e basterà evitare le uscite nelle ore più fredde, oltretutto loro non hanno il vizio di scoprirsi al "primo sole" come i giovani.



Guardiamo i benefici:

-il ricambio d'aria e il freddo aiuteranno a ridurre le concentrazioni virali all'esterno: POSSIBILE perché il virus soffre comunque temperature inferiori ai 5°C e il ricambio d'aria fa comunque bene a prescindere.



-le precipitazioni e le nevicate sono utili contro il VIRUS: SI perché la pioggia dilava e la neve è un disinfettante naturale, cosi come il caldo intenso è un altro alleato, non lo sono invece le giornate TIEPIDE, gradite all'uomo e anche al virus.



Chiarito questo e specificando che comunque nessuno ha la verità in tasca, segnaliamo che l'irruzione fredda porterà le seguenti conseguenze:

-FREDDO intenso soprattutto sul medio Adriatico e sul nord-est con l'arrivo dei -10°C a 1500m su queste zone da lunedì 23 a mercoledì 25



-FREDDO moderato sul resto d'Italia, esclusa la Sicilia.



-NEVICATE in arrivo sul medio Adriatico tra lunedì e martedì, dapprima da irruzione fredda, cioè sottoforma di rovesci nevosi, mercoledì 25 da addolcimento per risalita di aria mite da ESE con limite della neve in rialzo sino in collina e poi anche più in alto. Qui le nevicate attese tra lunedì e martedì sul medio Adriatico:

-NEVICATE in arrivo su Emilia-Romagna e su centro-est Alpi, est Lombardia di addolcimento nella giornata di giovedì 26 con neve possibile da Piacenza a Bologna e persino sino al Riminese nelle prime ore. Eccole come si registreranno secondo il nostro modello:



-MALTEMPO su gran parte del centro e del sud tra mercoledì e giovedì con piogge abbondanti sul meridione e moderate al centro, neve in Appennino dapprima a quote basse, poi a quote progressivamente più alte con l'ingresso dello Scirocco. Ecco la sommatoria dei fenomeni attesi secondo il modello americano tra le 12 di mercoledì e le 12 di giovedì.

Dopo un TEMPORANEO MIGLIORAMENTO atteso per venerdì 27 marzo e sabato 28 marzo, il modello europeo propone un nuovo graduale peggioramento per domenica 29 marzo, ma da confermare. Ecco la mappa che testimonia il nuovo affondo potenziale perturbato: