Aria molto FREDDA in entrata, il fronte occluso porterà FIOCCHI a bassa quota

La colonnina di mercurio è pronta a scendere sensibilmente su tante nostre regioni grazie all'ingresso di una massa d'aria molto fredda dal centro Europa. Questa corrente fredda, di origine artico-continentale, è richiamata dal vortice di bassa pressione che nelle scorse 36 ore si è sviluppato nel Mediterraneo e che ha regalato tanto maltempo su gran parte della penisola.

Il freddo sta irrompendo al momento sulle regioni del nord, mentre altrove troviamo ancora temperature piuttosto alte (anche superiori ai 16-17°C al sud).

In particolare il calo termico maggiore è in atto laddove sta agendo il fronte occluso della depressione, ovvero la tipica "ritornante" dove fronte caldo e fronte freddo si intersecano.

Questa ritornante sta generando piogge su buona parte del nordest, mentre la neve scende a quote superiori ai 500-600 metri.

Col passare delle ore, specie tra tardo pomeriggio e sera, la quota neve scenderà gradualmente fino a portarsi attorno ai 150-200 metri su Emilia Romagna e Veneto. Qualche fiocco residuo anche in Friuli Venezia Giulia fino in bassa collina. Nel frattempo i fiocchi di neve scenderanno in collina sull'Appennino marchigiano, quello umbro ed anche quello abruzzese (entro sera).

Tuttavia si tratterà di fenomeni via via sempre più deboli in quanto il fronte tenderà gradualmente a spostarsi verso sud. Insomma, si tratterà delle tipiche nevicate conclusive dell'episodio di maltempo. Da stasera, infatti, il tempo migliorerà su tutto il nordest, mentre il freddo diverrà sempre più pungente.