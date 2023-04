Aria MITE solo per poco: ondata di acquazzoni e TEMPORALI da giovedì!

L'anticiclone tornerà presto a ripristinare la stabilità su tutta Italia, da nord a sud, dopo l'ondata di freddo anomala degli ultimi giorni. Il suo arrivo è previsto tra martedì 11 e mercoledì 12 Aprile: come già annunciato in questo articolo avremo un repentino aumento delle temperature e tempo molto più stabile, pienamente primaverile.

Ma l'anticiclone in arrivo sarà di tipo "mobile", quindi nulla a che vedere con gli anticicloni statici e opprimenti, in grado di determinare lunghissimi periodi di bel tempo e alte temperature. L'anticiclone mobile altro non è che il settore caldo presente tra una perturbazione e l'altra, caratterizzato da una durata relativamente breve (non oltre 1 o 2 giorni).

Dunque questa breve fase mite sarà seguita da un nuovo peggioramento, ormai pienamente confermato! Stiamo parlando di una perturbazione nord Atlantica, la quale irromperà nel Mediterraneo nella giornata di giovedì 13 Aprile. In verità qualche isolato temporale sarà già possibile, al nord, mercoledì sera, ma il grosso del maltempo arriverà proprio da giovedì.

Giovedì sarà la giornata più instabile per il nord Italia: all'arrivo dell'aria più fredda in quota ci sarà un sensibile incremento dell'instabilità che sfocerà in acquazzoni e temporali. Fenomeni intensi sono previsti a nord del Po, su Alpi e Prealpi: gli accumuli previsti superano i 40-50 mm totali, ma non escludiamo accumuli localmente superiori in presenza di temporali. Piogge anche su Piemonte, Liguria e Toscana in giornata.

Venerdì la perturbazione si sposterà su centro e sud Italia, ma i fenomeni saranno più fugaci rispetto al nord Italia. Difatti non si prevedono particolari accumuli di pioggia, se non per qualche isolato temporale che potrebbe dar luogo a isolati nubifragi.

La perturbazione porterà un progressivo calo delle temperature, il quale rischia di accentuarsi ancor di più nel prossimo week-end! La massa d'aria fredda, infatti, potrebbe isolarsi nel Mediterraneo e alimentare nuovi acquazzoni e temporali su tante nostre regioni. Ma di questa ipotetica evoluzione ne parleremo nei prossimi aggiornamenti!