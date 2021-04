Aria gelida a breve su Francia, Gran Bretagna e Germania con neve in pianura, poi irromperÃ  in Italia

Ve ne avevamo parlato giorni fa ed ora ci troviamo alle porte di un poderoso colpo di coda invernale su mezza Europa ad inverno ormai terminato. Una vasta massa d'aria fredda di origine artica si è staccata dalla Groenlandia (grazie ad un forte indebolimento del vortice polare, come ovvio che sia in questo periodo dell'anno) e si sta dirigendo sull'Europa centrale.

Questo fiume d'aria fredda è chiaramente osservabile dalle immagini satellitari: tra il mar del Nord e l'Atlantico settentrionale troviamo un tappeto di nubi disseminate come ciottoli, tipici della presenza di aria gelida e secca che scorre su un mare più caldo ma comunque freddo rispetto ad un bacino come il Mediterraneo. Sul bordo di quest'aria molto fredda si è sviluppato il tipico "fronte freddo", caratterizzato da nubi più compatte e cariche di piogge e nevicate.

Il crollo delle temperature è già in atto in Gran Bretagna, dove fino a stasera ci sarà la possibilità di locali rovesci di neve fino in pianura. Anche su Londra potrebbe arrivare qualche fiocco di neve.

Ben più importante sarà il peggioramento su Francia, Svizzera e Germania: qui ci aspettiamo nevicate più estese e anche più forti, specie a ridosso dell'arco alpino settentrionale. I fiocchi di neve potranno imbiancare Parigi e Berlino nelle prossime ore.

DOMANI ARIA FREDDA IN ITALIA | Gli sbalzi termici in Italia saranno ancor più marcati, considerando che oggi sono stati raggiunti addirittura i 15-17°C su tante località da nord a sud. L'aria molto fredda impatterà sulle Alpi stasera e penetrerà nei fondovalle e in pianura Padana a partire dalla notte di martedì.

Il contrasto tra quest'aria molto fredda (anche fino a -5/-6°C a 1500 metri) e l'aria più mite presente in basso sarà essenziale per la formazione di forti rovesci e anche temporali su Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia orientale, Emilia Romagna. Il maltempo sarà evidente soprattutto domani mattina, quando arriveranno numerosi rovesci e temporali con nevicate a quote bassissime. Molto probabile l'arrivo di fiocchi di neve bagnata o mista a pioggia in pianura sul Triveneto, anche a Trieste dove la neve ad aprile è estremamente rara.

Considerando che ci troviamo ad aprile e l'incidenza dei raggi solari diventa sempre più marcata, è chiaro che sarà molto facile assistere ad importanti sbalzi termici anche durante l'ondata di freddo. In assenza di fenomeni e soprattutto di nuvole le temperature potranno addirittura superare i 10-12°C, per poi scendere improvvisamente anche al di sotto dei 5°C in caso di rovesci, permettendo così l'arrivo di brevi rovesci di neve anche a quote pianeggianti. Questo ovviamente varrà per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia orientale (Sondrio, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona).

Più asciutto e meno freddo sul nord-ovest.