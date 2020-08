Aria fresca e temporali avanzano verso il centro, fino a 40°C al sud

La forte ondata di maltempo che ieri ha colpito tanti settori del nord Italia si sta pian piano portando anche sulle regioni centrali. Con l'arrivo di piogge e temporali su Marche, Toscana e Umbria sono scese anche le temperature in maniera netta, grazie all'entrata dell'aria più fresca. Lo stesso non possiamo dirlo per Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna e tutto il sud, dove continua a far molto caldo.

Insomma ci troviamo davanti ad un'Italia divisa in due sul lato termico: clima fresco al nord e parte del centro, ancora molto caldo e afoso sul Meridione. Ma è solo questione di ore, perchè l'aria fresca avanzerà anche sulle regioni del sud ad inizio settimana ponendo così fine ad una lunghissima e asfissiante ondata di caldo.

L'arrivo dell'aria fresca non è stata indolore: i temporali si sono rivelati estremi ieri pomeriggio tra Lombardia e Veneto mentre questa notte in Toscana dove purtroppo ci sono due vittime.

Previsioni per oggi 30 agosto 2020

I temporali continueranno ad imperversare sul Triveneto e l'alta Lombardia: saranno soprattutto colline e rilievi e fare i conti col maltempo nelle ore pomeridiane. Isolati temporali attesi anche sulle zone interne della Toscana, delle Marche e dell'Umbria. Migliora gradualmente su gran parte della pianura Padana e del centro Italia (dopo i fenomeni della notte e del mattino). La perturbazione dunque tenderà pian piano a dissolversi, ma questo non impedirà l'ulteriore calo delle temperature in serata su tutto il nord e parte del centro Italia.

Temperature massime fino a 37-40°C sulle regioni del sud e anche questa sera il caldo si rivelerà molto afoso specie sulle coste.

Domani ci aspettiamo un sensibile nuovo peggioramento del tempo su parte del nord e tutto il centro Italia, ma ne parleremo meglio nel prossimo articolo pomeridiano.