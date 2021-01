Aria calda verso il sud: Palermo schizza a 25°C! A breve anche in Calabria

Come ampiamente avevamo previsto il sud Italia dovrà fare i conti con un week-end più caldo del normale, per essere nel pieno dell'inverno. Una perturbazione atlantica sta avvolgendo Spagna e centro Italia, dove porta freddo e neve localmente a bassa quota: di contro troviamo aria nettamente più calda sulle regioni del sud Italia, dove sta scorrendo il "richiamo caldo" della perturbazione.

Di cosa si tratta? La perturbazione atlantica sta scivolando non solo sulla Spagna ma anche sull'Africa nord-occidentale, in particolare tra Marocco e Algeria occidentale dove le temperature sono crollate vertiginosamente nelle ultime ore. Questo improvviso arrivo del freddo nel territorio africano ha letteralmente spostato grandi masse d'aria calda che, per forza di cose, sono costrette a salire di latitudine portandosi verso il nostro Meridione.

Ecco che le temperature stanno aumentando rapidamente sul sud Italia, a cominciare da Sicilia e Calabria: la temperatura alle ore 11.00 su Palermo è arrivata a ben 24°C in pieno centro, mentre a Capaci sono stati toccati i 25.2°C.

A Falcone, nel messinese, raggiunti adesso i 24°C, mentre sta salendo gradualmente anche a Messina dove troviamo ancora "solo" 16°C. I valori più alti li troviamo sulla Sicilia settentrionale (specie sulle coste), ovvero dove si manifestano gli effetti del vento di favonio che scende dai monti (più secco e quindi più caldo). Sulla Sicilia centro-meridionale troviamo temperature tra i 14 e 20°C.

A breve l'aria calda dilagherà sulla Calabria dove porterà temperature oltre i 20°C specie su reggino, catanzarese e crotonese (lato ionico in particolare). Tra stasera e domani mattina aumento netto delle temperature anche su Basilicata, Puglia meridionale e Campania meridionale, con picchi tra i 18 e 21°C.