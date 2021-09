Appuntamento con le tempeste equinoziali fissato ai primi di settembre?

Concluso l'episodio di maltempo che si è concluso oggi al nord, l'alta pressione riconquisterà velocemente il terreno perduto. Domani, lunedì 27 settembre avremo già ampie schiarite sulle regioni settentrionali, mentre di pari passo ci sarà una riduzione del quadro termico generale al centro e al sud. Queste regioni infatti ad inizio settimana verranno raggiunte da venti più freschi occidentali che segneranno la fine della fase calda africana, soppiantata con una più temperata oceanica.

Tuttavia l'alta pressione prevista dai modelli nella nuova settimana non sembra in grado di resistere molto tempo sul Mediterraneo, non senza che quest'ultima venga nuovamente assediata da nuovi impulsi di instabilità questa volta provenienti dall'oceano Atlantico settentrionale.

Pare confermato il passaggio di una nuova, rapida perturbazione che porterà precipitazioni nuovamente sulle regioni settentrionali tra martedì sera e mercoledì mattina, con fenomeni che in questo frangente risulteranno più contenuti.

Il dato più rilevante sarà costituito dalla diminuzione della temperatura che si verificherà in seguito all'ingresso di venti più freschi oceanici, attraverso il rinforzo di Libeccio e Maestrale. Questo calo termico toccherà tutto il Paese nella seconda meta della settimana, con il rientro delle temperature nella media del periodo. Analisi delle temperature previste dal modello americano alla quota di circa 1500 metri giovedì 30 settembre: