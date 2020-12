Appuntamento con la *NEVE" sulle pianure del nord-ovest lunedi mattina

Alcune zone di pianura del nord si preparano ad una bella nevicata che dovrebbe avvenire tra domenica notte e la mattinata di lunedi 28 dicembre. Ci riferiamo segnatamente alle pianure del nord-ovest, in modo particolare all'est del Piemonte e alla Lombardia centro-occidentale. Nevicherà ovviamente anche sulle Alpi e sull'Appennino Ligure dove gli accumuli potrebbero risultare abbondanti.

La perturbazione a carattere freddo sta prendendo le mosse in queste ore in sede islandese. Con un'azione di maglio si fionderà sull'Europa occidentale nella giornata di domani (domenica) per poi interessare il centro-nord nelle 24 ore successive.

Vediamo quali saranno gli steps di questa possibile nevicata. La prima mappa mostra gli accumuli nevosi attesi al nord tra le 12 di domenica e le 00 su lunedi 28. Diciamo subito che la perturbazione inizierà ad agire sul nord-ovest poco dopo le 20 di sera della domenica, non prima!

La aree di pianura che vedranno neve da subito saranno il Milanese, la Brianza e parte del Novarese. Inizierà a nevicare anche sull''Appennino Ligure sopra i 700-800 metri e sulle Alpi Marittime sopra i 600 metri.

Il grosso della perturrbazione si farà sentire al nord tra le 00 e le 12 di lunedi 28 dicembre. Si tratterà di un fronte abbastanza rapido che nel pomeriggio di lunedi avrà già abbandonato queste zone.

Ecco gli accumuli attesi tra le 00 e le 12 di lunedi 28. sempre al nord:

NEVE in pianura sul Piemonte orientale, un po' meno su quello occidentale e il Torinese che resteranno in parziale ombra pluviometrica. NEVE soprattutto tra il Pavese, il Milanese, la Brianza, il Varesotto e il Comasco con apporti in pianura attorno a 20cm.

Nella mattinata di lunedi non si esclude una coreografia anche lungo le coste liguri comprese tra Savona e Genova, ma senza accumulo al suolo. Neve abbondante sulle Alpi orientali indicativamente sopra i 500-800 metri e sull'Appennino settentrionale sopra gli 800-1000 metri.

