Anticipo di primavera nell'ultima settimana del mese, poi un ritorno del freddo e dell'instabilità

L'Europa si appresta a vivere una parte finale di febbraio caratterizzata dal rinforzo di una figura di alta pressione accompagnata da condizioni stabili con temperature nettamente superiori alle medie del periodo. Questo nuovo anticiclone sarà alimentato da un contributo di aria calda in arrivo dal continente nordafricano, un richiamo d di correnti miti che sarà innescato dallo sprofondamento di una circolazione ciclonica a cavallo tra la penisola iberica, il Marocco e l'Algeria.

Si tratta di una situazione atmosferica che ha ben poco di invernale, l'ultima settimana di febbraio potrebbe infatti concludersi con pesanti anomalie positive della temperatura sull'Europa centrale ed orientale. Questa anomalia termica positiva coinvolgerà anche il nostro Paese, dove ci aspettiamo una fase prolungata di tempo stabile che avrà esodio lunedì 22 febbraio e potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese.

Nella prima metà della prossima settimana il nuovo anticiclone porterà allo sviluppo di una forte anomalia positiva della temperatura alla quota di circa 1500 metri sull'Europa orientale. Si prevedono scarti termici positivi fino alla soglia dei +16°C su Polonia e Repubblica Ceca. In Italia le anomalie positive della temperatura potrebbero raggiungere la soglia dei +8°C a cavallo tra martedì 23 e giovedì 25 febbraio. Ecco le anomalie a circa 1500 metri previste dal modello americano per il prossimo martedì:

Il cuore più caldo e stabile dell'alta pressione andrà molto probabilmente a stabilire un perno a cavallo tra i Balcani ed il centro Europa, coinvolgendo anche lo stivale italiano, con tempo assolato soprattutto sulle regioni del centro e del nord. Ecco il forte anticiclone previsto dal modello europeo per mercoledì 24, con i massimi altopressori sull'Europa orientale: