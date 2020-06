Anticiclone sempre più forte, oggi CALDO oltre 30 gradi

L'anticiclone si rinforza sempre più e con esso anche la stabilità come testimoniato da cieli sereni su gran parte d'Italia. Qualche nube mattutina al nord, addirittura locali banchi di nebbia sul basso Adriatico, ma alla fine è il Sole a prevalere su quasi tutto il territorio nazionale.

Previsioni per oggi 26 giugno 2020

La giornata proseguirà senza intoppi su coste e pianure: sarà il Sole a dominare incontrastato. Per quanto riguarda i monti non escludiamo qualche locale formazione temporalesca nel pomeriggio, prevalentemente sulle Alpi tra Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli, e in Appennino centrale. Parliamo di fenomeni blandi e isolati.

Temperature in ulteriore aumento ovunque: picchi fino a 33-34°C nelle zone interne della Sardegna, fino a 32-33°C in Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Sicilia. Caldo, ma soppportabile, anche in pianura Padana.