Anticiclone russo in gran forma; punte di -50° al suo interno!

Andiamo a sbirciare nel cuore dell'alta pressione russo-siberiana, l'espressione dell'inverno gelido e crudo che pervade parte del continente asiatico e che di tanto in tanto si spinge verso i settori orientali europei.

Quest'anno questo autentico mostro gelido si presenta davvero in forma, sfoderando una pressione atmosferica elevatissima e temperature davvero glaciali al suo interno.

Eccolo nella sua interezza (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo):

Queste sono le temperature della notte scorsa. Nella località di Tutonchany, nella Siberia centrale, sono stati registrati -50°, una temperatura davvero glaciale. Notate anche diverse zone con temperature attorno a -40°/ -45°.

Quali conseguenze potrebbe avere un simile mosto freddo per il tempo di casa nostra? Al momento nulla perchè la massa gelida si mantiene molto distante dall'Europa centrale e l'Italia. Dovesse per qualche motivo subentrare una dinamica retrogressiva (ovvero da est ad ovest), cosa non impossibile visto lo stato di salute del Vortice Polare, allora se ne vedrebbero delle belle sia sotto il profilo termico che nevoso...

Situazione meteo LIVE: