Anticiclone opprimente nel Mediterraneo, arrivano NUBI BASSE per molte regioni

L'anticiclone sta invadendo il Mediterraneo ormai da 4 giorni e continuerà in questa sua azione almeno fino al termine della settimana. Gli effetti di questa cupola anticiclonica saranno evidenti di giorno in giorno, da tutti i punti di vista: da una parte avremo cieli sereni e clima simil-primaverile, dall'altra le nubi basse via via sempre più estese e persistenti.

Due facce della stessa medaglia che però portano a condizioni meteo totalmente differenti anche in aree molto ristrette.

Chi godrà del Sole nei prossimi giorni? Principalmente i monti, il versante adriatico e quello ionico. Sul lato tirrenico, invece, comincerranno a diventare più presenti le nubi basse che renderanno il tempo grigio e uggioso. A sprazzi anche la Val Padana sarà interessata da queste nubi basse e occasionalmente anche banchi di nebbia specie durante le ore mattutine.

Queste nubi basse si generano grazie ad un costante incremento di umidità sulla supeficie marina, possibile grazie alla persistenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. Questa umidità, quando raggiunge il limite, tende a condensarsi in nubi basse durante la notte ed ecco che si sviluppano veri e propri tappeti nuvolosi dal mar Ligure al basso Tirreno.

Queste nubi basse saranno presenti sin da giovedì sulle coste tirreniche e persisteranno anche nei giorni successivi fino al week-end. È chiaro che coste e basse quote saranno assediate da quaste nubi basse, che naturalmente non porteranno particolari fenomeni. Man mano che ci si sposterà in montagna le nubi lasceranno spazio al Sole.