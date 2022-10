Anticiclone mite e STABILE per tutta la settimana, poi torna la PIOGGIA?

L'anticiclone sta prendendo pieno possesso dell'Italia e qui ci resterà fino al termine della settimana mantenendo ben lontane le perturbazioni atlantiche. Un po' di nubi in più nel week-end, specie al nord, ma le piogge sembrano essere davvero irrealizzabili.

Col Sole e la stabilità ecco che le temperature saliranno su valori tardo-primaverili, come ben analizzato in questo articolo.

Tutto potrebbe cambiare ad inizio seconda decade di ottobre, ovvero a partire dalla prossima settimana. In particolare attorno all'11 ottobre aumentano gradualmente le possibilità di un allentamento dell'anticiclone sul Mediterraneo, il quale favorirebbe l'afflusso di aria più fresca e instabile dall'Atlantico.

Anche gli aggiornamenti serali odierni rimacano questa possibilità: tra lunedì 10 e martedì 11 l'aria più instabile atlantica riporterebbe nubi su gran parte d'Italia ed anche precipitazioni, più presenti sul lato tirrenico. Anche il nord potrebbe rivedere un po' di piogge in tal caso.

Al momento non si intravedono perturbazioni di forte entità nel periodo in considerazione, bensì solo masse d'aria moderatamente instabili e con temperature in linea col periodo.