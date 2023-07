Anticiclone delle Azzorre in arrivo, poi altro FRESCO a inizio Agosto?

Il caldo estremo è agli sgoccioli: le ultime bollenti folate di libeccio stanno sferzando il sud Italia, mentre il nord è già alle prese con un calo termico notevole oltre che i soliti violenti temporali.

L'aria fresca nord-atlantica a breve irromperà su tutta Italia favorendo un deciso calo delle temperature anche di oltre 10-15°C. Tra 26 e 28 Luglio, insomma, vivremo una fase estiva molto più tranquilla, con giorni caldi senza eccessi e notti fresche e gradevoli. Questa è la vera Estate mediterranea, non quella vissuta nelle ultime tre settimane.

Ma cosa ci aspetta tra il termine di Luglio e l'inizio di Agosto? Dopo questa rapida rinfrescata ritornerà il tanto dimenticato anticiclone delle Azzorre, seppur influenzato in parte dal grande caldo presente sull'Africa nord-occidentale. Insomma nonostante il promontorio anticiclonico si estenderà dall'Atlantico verso l'Italia, riuscirà a trascinare su di noi (principalmente al sud) aria più calda tra sabato e domenica.

Non sarà caldo eccessivo come quello vissuto in questi ultimi giorni, sia chiaro: le temperature massime di sabato e domenica potrebbero raggiungere i 35-37°C nelle zone interne del sud e delle isole maggiori. Altrove valori più bassi.

Ma sul finire di Luglio e l'avvio di Agosto ecco che altri flussi freschi invaderanno il Mediterraneo, favorendo un nuovo calo delle temperature ed anche un po' di instabilità, la cui esatta localizzazione è ovviamente difficile da decrifrare con largo anticipo.

Le temperature di inizio Agosto potrebbero rivelarsi inferiori alle medie del periodo!