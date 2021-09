Anticiclone con caldo estivo ma attenzione nel weekend al nord

Il rinforzo di un campo di alta pressione africana porta un nuovo rialzo delle temperature sull'Italia. L'aumento termico più sensibile si farà sentire nella seconda metà della settimana soprattutto al centro e al sud, con valori di temperatura che si porteranno nettamente superiori alle medie del periodo. Per questi due settori d'Italia l'estate continuerà anche nella terza decade di settembre e ci saranno pochi scossoni anche nel futuro. Su ampia scala europea la circolazione vedrà invece lo sviluppo di alcune importanti figure di bassa pressione a cavallo tra l'oceano Atlantico, la Francia e la penisola iberica. La circolazione dei venti sull'Italia sarà di tipo meridionale.

Sulle regioni del nord si fa strada l'ipotesi di un passaggio perturbato nel prossimo fine settimana. L'arrivo di questo corpo nuvoloso accompagnato da venti tesi di Scirocco, potrebbe portare precipitazioni abbondanti soprattutto domenica. Le regioni più colpite sarebbero Liguria, alta Toscana, fascia alpina e prealpina di Piemonte, Lombardia e Veneto. L'arrivo di questa perturbazione al nord coinciderebbe con il picco di calore al meridione. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 26 settembre: