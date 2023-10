Anticiclone ancora formato MOSTRO, ma non per molto: ecco quando tornerà la PIOGGIA

L'alta pressione, come già accennato in altra sede, raggiungerà l'apice della sua potenza nella giornata di domenica 8 ottobre (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/italia-rovente-europa-centro-orientale-al-freddo-le-previsioni-meteo-per-il-fine-settimana-mostrano-un-incredibile-contrasto-termico/98843/).

Successivamente, inizierà la parabola discendente della struttura stabilizzante, ma i primi risultati non arriveranno subito. Servirà ancora qualche giorno per minare questo autentico mostro di stabilità, che nella prima parte della settimana prossima resterà ancora ben saldo all'Europa occidentale, in particolare alla Penisola Iberica.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste sulla verticale italica nella giornata di martedi 10 ottobre:

Sul fronte termico avremo già alcuni progressi all'inizio della settimana prossima stante l'ingresso di "sbuffi" più freschi dai quadranti orientali. Pur mantenendo un quadro di generale sopramedia, le temperature non saranno più eccezionalmente alte come in questi giorni.

Dalla mappa si evince però come la roccaforte iberica sarà ancora ben salda ed in grado di sbuffare aria rovente dal tropico nella "vela" dell'anticiclone, mantenendolo ancora gonfio. Tutto ciò è evidente dalla mappa sinottica attesa sempre per martedi 10 ottobre:

Avremo in sostanza un'alta pressione ancora formato "mostro" con epicentro sulla Pensola Iberica, ma in grado di condizionare il tempo di tutta l'Europa meridionale e l'Italia, dove vigerà ancora una completa assenza di fenomeni.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando a giovedi 12 ottobre, si notano finalmente grossi passi avanti verso un cambiamento. Ecco la mappa sinottica riferita alla medesima giornata:

Fate il paragone con la mappa precedente. Si nota molto bene la caduta della roccaforte iberica con un cedimento della pressione operato dalle correnti atlantiche. In questo frangente, le regioni settentrionali potrebbero essere interessate dai primi annuvolamenti e le prime piogge, ma ne riparleremo in seguito.

RIASSUMENDO: Domenica 8 ottobre sarà il giorno più rovente, con valori oltre i 30°C in molte aree. Nella prima parte della settimana prossima si avrà una flessione termica, dovuta all’ingresso di masse d’aria più fresche dai quadranti orientali. Tuttavia, l’alta pressione resterà ancora dominante sull’Europa meridionale, garantendo tempo stabile e soleggiato sull’Italia. Solo a metà settimana si assisterà a un cambiamento più marcato, con l’arrivo delle correnti atlantiche che romperanno la diga anticiclonica e porteranno nuvolosità e precipitazioni sulle regioni settentrionali. Si tratterà dell’inizio di una fase più dinamica e variabile del tempo, che potrebbe proseguire anche nei giorni successivi.

