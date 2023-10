Anticiclone Africano sull'Italia: temperature record al Nord nelle ultime ore, 34Â°C in Piemonte

E' una giornata eccezionale quella di oggi sull'Italia per le temperature elevatissime che sono state raggiunte su diverse regioni, in particolar modo quelle del Centro-Nord. Nelle ultime ore i termometri hanno fatto registrare diffusamente valori oltre i 29-30 gradi sul Nord Italia e sulle regioni centrali tirreniche. Davvero numerose le stazioni meteo che hanno fatto segnare temperature massime oltre i 30 gradi.



Spiccano il Piemonte, la Lombardia occidentale e l'Emilia Romagna, dove ha fatto più caldo rispetto al resto d'Italia. In Piemonte, dove hanno contribuito anche i venti caldi e secchi di favonio, sono stati raggiunti picchi di 33-34°C nell'astigiano.

A Cuneo la temperatura ha raggiunto i 32,1°C, record assoluto per il mese di Ottobre. Caduti anche diversi altri record di caldo per il mese di Ottobre, sia in Piemonte che in Emilia Romagna. Molto caldo anche nel torinese con punte di 31-32°C.



L'anticiclone sub-tropicale di matrice africana continuerà a interessare anche nei prossimi giorni la nostra penisola, portando temperature anomale da nord a sud.