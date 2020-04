Anticiclone AFRICANO non significa automaticamente CALDO: ecco cosa ci aspetta!

La prossima settimana potrebbe entrare in azione l'anticiclone africano, in movimento dal nord Africa dapprima verso la Spagna e parte della Francia e solo successivamente in spostamento in direzione del nostro Paese.



Proprio nella prima fase veder spuntare un anticiclone ad ovest della Penisola non è sinonimo di caldo, anzi: le correnti fresche settentrionali che corrono lungo il bordo dell'anticiclone possono dar luogo non solo a condizioni di instabilità, ma anche mantenere le temperature su valori relativamente bassi di notte e miti di giorno, come si evince da questa mappa prevista a 1500m dal modello americano per la notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio:

Si nota chiaramente qui l'afflusso di aria fresca da nord-ovest lungo le regioni adriatiche e la bolla di aria calda nettamente ancorata all'Iberia. Eppure se osservassimo la mappa a 5500m per lo stesso momento, scopriremmo uno sfasamento sulla distribuzione dell'anticiclone rispetto al "suo" caldo:

L'aria calda viene sollevata dall'avanzamento di quella saccatura in Atlantico e quella fresca scorre lungo il bordo orientale dell'anticiclone e paradossalmente lo rafforza. Infatti il caldo ci arriva dopo: tra mercoledì e giovedì, come mostra questa mappa prevista a 1500m per mercoledì 6 maggio:

Ma anche cosi, considerando il mare fresco, i valori più alti in maggio si registrano solo all'interno, in particolare sul catino padano e il versante tirrenico. Un po' di caldo estivo comunque non dovrebbe mancare, ma entro venerdì 8 il bordo settentrionale dell'anticiclone si sfalderà consentendo l'ingresso di corpi nuvolosi, almeno al nord:

La curvatura ciclonica delle correnti secondo la media degli scenari del modello americano diverrà molto marcata nei giorni successivi, diciamo da lunedì 11 in poi, come vediamo dalle mappe qui sotto, sinonimo di un generale peggioramento del tempo. Una saccatura del genere infatti, posizionata sull'ovest del Continente, è sempre garanzia di PIOGGIA su molte regioni italiane: