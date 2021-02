Anticiclone africano: nei prossimi giorni grandi quantità di sabbia e polvere sull'Italia

L'anticiclone sub-tropicale sta conquistando prepotentemente la nostra penisola e in particolar modo le regioni centro-meridionali, come discusso già in questo articolo.

Ne consegue un clima decisamente mite, con temperature che si portano al di sopra delle medie del periodo e su valori quindi di stampo primaverile. L'anticiclone di matrice africana, richiamando tese correnti meridionali, porterà anche una intensa quantità di pulviscolo e sabbia dalle aree desertiche del nord-africa. Un fenomeno tipico che si osserva in presenza di promontori anticiclonici pre-frontali come questo.



Le maggiori concentrazioni di sabbia in atmosfera sono previste fra Sabato e Lunedì, non soltanto al centro-sud dove l'alta pressione africana sarà più forte ma anche al Nord. Inoltre l'arrivo di una perturbazione nella giornata di Domenica provocherà la caduta al suolo (insieme alla pioggia) della sabbia presente in sospensione, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali e del versante tirrenico, dove sono attesi i fenomeni più marcati.

Motivo per cui sarà meglio posticipare, nel caso, il lavaggio delle nostre automobili e di finestre e balconi esposti!