ANTICICLONE AFRICANO fuorigioco ancora per diverso tempo: parola di ITCZ!

Un buon metro per cercare di capire le mosse dell'alta pressione africana è l'ormai famoso ITCZ (InterTropical Convergence Zone). Si tratta della zona di convergenza intertropicale situata mediamente sull'equatore. Qui si ha la convergenza degli Alisei dell'emisfero boreale e la risalita di masse d'aria calda che determinano l'area di instabilità equatoriale, con piogge e temporali.

Questa ipotetica linea, chiamata anche equatore climatico, fluttua a nord e a sud a seconda delle stagioni. In estate, tra luglio e settembre, tende ad estroflettersi verso nord di circa 18°/19° sopra l'equatore, in risposta al maggiore o minore vigore della circolazione monsonica delle latitudini tropicali.

I suoi movimenti determinano anche lo spostamento verso sud o nord delle alte pressioni subtropicali (che si estendono immediatamente a nord e a sud della ITCZ), determinando così un forte influsso anche sul tempo di casa nostra.

Una maggior estroflessione dell'ITCZ verso nord facilita le rimonte dell'alta pressione africana verso il Bacino del Mediterraneo e l'Italia. Di conseguenza, in estate, questo parametro diventa fondamentale per la previsione di una possibile risalita del famigerato "Gobbo".

L'ITCZ non viene monitorato in inverno, ma sale sugli altari della cronaca già a partire dal mese di aprile per i motivi suddetti. La mappa ce lo mostra...così come è disposto in questi ultimi giorni, o meglio come era disposto nella SECONDA DECADE DI MAGGIO . La linea scura rappresenta la sua altezza media, mentre la linea rossa la posizione assunta dal 10 AL 20 MAGGIO.

Cosa notiamo? Le linea rossa risulta molto al di sotto rispetto alla posizione media che dovrebbe assumere in questo periodo dell'anno nella sua parte occidentale (quella che ci riguarda). Questo ci fa capire il perchè l'alta pressione africana sia così bassa di latitudine e non intervenga sul Mediterraneo e sull'Italia.

Sulla parte centrale ed orientale del Continente Nero, la linea rossa è invece grossomodo in media. Ciò significa che il famigerato Gobbo potrebbe usare il Mediterraneo orientale per i suoi sfoghi, lasciando il settore occidentale "scoperto" ancora per diverso tempo. Vedremo...

