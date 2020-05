Anticiclone africano disteso sull'Italia, ma le nubi minacciano il Mediterraneo

La giornata è cominciata decisamente col piede giusto su tutta la penisola come potete ben osservare anche voi dallo scatto del satellite: i cieli si presentano sereni quasi ovunque mentre qualche nube innocua attraversa il nord.

Tutto merito dell'anticiclone sub-tropicale che dal nord Africa si protrae verso l'Italia garantendo stabilità dell'aria ed un ulteriore aumento delle temperature.

Questa stabilità tuttavia riceverà però un improvviso colpo basso lunedì a causa di una perturbazione atlantica che riporterà piogge e forti temporali soprattutto al nord, oltre che un momentaneo calo delle temperature. Già domani aumenteranno le nubi su tante nostre regioni a causa delle prime propaggini della perturbazione che già questa mattina si intravedono dal satellite sul Mediterraneo occidentale.

Previsioni per oggi 9 maggio 2020

Stabile su tutta Italia: i cieli saranno prevalentemente sereni da nord a sud eccezion fatta per qualche annuvolamento pomeridiano su monti e colline ed un graduale aumento delle nubi in Sardegna. Venti deboli a regime di brezza.

Temperature in ulteriore aumento specie sulle regioni tirreniche, pianura Padana e isole maggiori dove ci aspettiamo picchi di 27-28°C nel pomeriggio.