Anticiclone africano conquisterà il sud, torna il maltempo al nord

Il maltempo che da giorni sta attanagliando il sud ha finalmente le ore contate: le ultime piogge andranno via domani mattina da Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dopodiché l'alta pressione ritornerà a dominare la scena sul Meridione. Nel frattempo continuerà a splendere il Sole sul centro-nord almeno fino a domenica, dopodiché ci sarà un netto cambio nello scacchiere barico europeo.

Mentre l'alta pressione si posizionerà al sud a partire da domenica e per gran parte della prossima settimana, il centro-nord si ritroverà in balia di umide correnti atlantiche che sfoceranno in piogge e forti temporali. L'arrivo del maltempo è atteso da lunedì e potrebbe persistere per gran parte della settimana in arrivo.

Insomma potremmo ritrovarci davanti ad un Italia letteralmente divisa in due: il centro-nord sotto nubi, precipitazioni e clima fresco, ed il sud sotto bel tempo e temperature simil-estive.



Già ad inizio settimana, tra lunedì e martedì, le temperature saliranno vertiginosamente su tutto il sud: le massime si porteranno tra i 20 e i 26°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata. Fino a 20-22°C su Campania, Molise, Abruzzo. Man mano che ci spostiamo verso nord le temperature scenderanno gradualmente.

Nel corso della settimana non escludiamo picchi termici vicini ai 30°C su Sicilia e Calabria, a causa dell'arrivo di masse d'aria ancor più calde dal nord Africa.