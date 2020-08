Anticiclone africano con forza sull'Italia, temperature fino a 40°C

L'alta pressione sub-tropicale si sta rivelando particolarmente in forma in questo mese di agosto, ultimo dell'estate meteorologica: da inizio mese la sua egemonia nel Mediterraneo è stata fin troppo evidente rispetto a luglio, quando a farla da padrona erano ondate di maltempo e l'anticiclone delle Azzorre.

Tra oggi e domani il caldo africano raggiungerà la massima intensità della settimana, riuscendo a far impennare la colonnina di mercurio oltre i 35°C su tante regioni da nord a sud. Inoltre l'anticiclone regalerà tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque eccetto isolati fenomeni sui rilievi.

Previsioni per oggi 21 agosto 2020

Giornata serena praticamente su tutta la penisola. Isolati temporali possibili sull'arco alpino nel pomeriggio, ma nulla di significativo. Caldo e afa investiranno le regioni del centro-sud e la pianura Padana: ci aspettiamo massime fino a 40°C nelle zone interne della Sardegna e del Lazio. Fino a 37-38°C in Toscana, Umbria, Puglia, Campania. Caldo e afa anche in pianura Padana. Venti assenti o a regime di debole brezza sulle coste.