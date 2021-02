Anticiclone africano a tutta forza, giornata MITE tra Sole, nubi e sabbia

Giornata da piena primavera al centro-sud, temperature fino a 25°C. Nubi basse e nebbie al nord. Le previsioni meteo per oggi 5 febbraio 2021.



Il mese di febbraio si sta rivelando tutt'altro che invernale almeno in queste sue prime battute, come dimostrato dal vasto anticiclone africano disteso pienamente sul Mediterraneo. Una massa d'aria calda, decisamente anomala per il periodo, sta avvolgendo gran parte d'Italia e sta causando già da due giorni un aumento sostanzioso delle temperature.

METEO 5 FEBBRAIO 2021 | Giornata primaverile su tutto il centro-sud grazie a temperature vicine ai 20°C e a tratti superiori specie sulle isole maggiori e in Calabria. Picchi fino a 25°C in Sardegna e Sicilia. Locali annuvolamenti possibili sul Salento e le regioni settentrionali (nebbie o nubi basse in pianura Padana). Inoltre giungerà nelle prossime ore l'odiato pulviscolo desertico del Sahara, trascinato dalle correnti di libeccio in alta quota: questo pulviscolo renderà il cielo sempre più lattiginoso e sporco soprattutto sul Meridione.