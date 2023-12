Anticiclone a tutta forza, cambio di rotta tra pochi giorni

A breve lo scacchiere barico europeo subirà una profonda modifica che rischia di avere ripercussioni persanti sull'evoluzione meteo di dicembre, soprattutto per quando riguarda l'Europa occidentale ed il nord Italia.

Ebbene tornerà proprio lui, il grande protagonista dei precedenti inverni: l'anticiclone invadente e fin troppo potente. Le prime avvisaglie le avremo ad inizio settimana, tra 11 e 12 dicembre, quando l'anticiclone porterà stabilità su tutta Italia. Le temperature saliranno principalmente al sud e sulle isole maggiori, dove ci aspettiamo punte di 18-19°C.

Ma il "colpo grosso" dell'anticiclone rischia di palesarsi dopo metà mese, appena dopo una veloce perturbazione che riporterà qualche pioggia sopratutto al nordest e sul meridione.

Tra 17 e 19 dicembre l'anticiclone si rinforzerà su tutta l'Europa centrale ed il Mediterraneo centro-occidentale, assumendo connotati praticamente estivi soprattutto in alta quota. Gli elevatissimi geopotenziali permetteranno all'aria tiepida di salire di altitudine, tanto che lo zero termico rischia di salire ben oltre i 3000 metri di altezza, un fatto insolito per dicembre.

Questo potente anticiclone manterrà alla larga tutte le perturbazioni atlantiche, pertanto rischia di aprirsi un periodo stabile e avaro di precipitazioni soprattutto per il nord Italia e le Alpi. Discorso diverso per il sud ed il lato adriatico, dove questi anticicloni possono essere artefici, paradossalmente, di brusche ondate di freddo (per il momento rimandate alla terza decade del mese).

Clamorose le anomalie di temperatura previste tra 17 e 19 dicembre! Su tutta l'Europa centro-settentrionale e il nord Italia si prevedono vastissime anomalie di circa 14°C! Questo significa che la temperatura potrebbe essere di ben 14°C più alta del normale su vasti territori.