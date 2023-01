ANOMALIE TERMICHE previste in Europa fino a metà mese; c'è speranza per un rientro in media?

In Europa è in atto la solita lotta tra le correnti molto miti atlantiche e il gelo che in questo momento sta presidiando i settori più settentrionali del nostro Continente

Una lotta che per ciò che concerne l'Italia e l'Europa centrale è ormai a senso unico, in quando chi vince è quasi sempre la mitezza ed il sopramedia termico a scapito del freddo. In questa sede cercheremo di valutare come potrebbero evolvere le anomalie termiche a scala europea fino al 15 gennaio. Ci saranno risvolti interessanti sia a nord che ad est, ma come al solito non ci interesseranno.

La prima mappa mostra le anomalie termiche in Europa e sulla vicina Russia valide fino a domenica 8 gennaio, secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF:

Fa indubbiamente notizia l'assurda anomalia termica positiva che sta interessando l'Europa centrale (fino a 8° sopramedia sulla parte orientale), ma fa altrettanto scalpore la massa gelida che aleggia più a nord, con punte fino a 8-10° sottomedia.

Questa massa fredda tenderà a scivolare verso sud-est ed attorno a metà mese darà luogo ad una forte ondata di gelo in sede russa. Da noi non succederà nulla di tutto ciò, dato che resteremo sotto un regime di correnti oceaniche miti, anche se l'esuberanza termica verrà leggermente mitigata rispetto a questi ultimi giorni.

Ecco la mappa che mostra la previsione delle anomalie termiche attese in Europa e sulla vicina Russia nel periodo compreso tra lunedi 9 e domenica 15 gennaio:

NETTA CONTRAPPOSIZIONE TERMICA tra il settore centro-occidentale del Continente e l'estrema parte orientale compresa ovviamente la Russia. Da noi aleggeranno anomalie termica al rialzo comprese tra 3 e 5°, mentre più ad est avremo una forte ondata di gelo che potrebbe portare le temperature fino a 10-12° sottomedia dove vedete il blu scuro.

Niente di nuovo, quindi, sul fronte del freddo in Italia ed in Europa almeno fino a metà mese, poi vedremo.

