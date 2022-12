Anomalie termiche e pluviometriche: ritorno alla NORMALITA' dopo l'Epifania?

Poche novità in campo meteorologico fino al giorno dell'Epifania. Successivamente, qualcosa potrebbe cambiare e si potrà finalmente sperare che l'inverno si faccia vedere anche sulla nostra Penisola.

In questa sede esaminerempo le mappe termiche e pluviometriche fino al 15 gennaio secondo il centro di calcolo ECMWF. Si tratta ovviamente di tendenze di massima, non di previsioni in senso stretto, ma sono comunque utili per estrapolare una linea tendenziale.

Come potrebbe comportarsi il tempo tra il 2 e l'8 gennaio a scala europea? Questo è il quadro delle anomalie termiche previste (si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo)

Fino al giorno 8 gennaio, il centro di calcolo ECMWF non prevede cambiamenti degni di nota, con anomalie ancora pesanti a scala europea ed italica, fino a 4° di esubero dalla media climatologica del periodo.

Anche il quadro pluviometrico previsto per il medesimo periodo, resterà abbastanza desolante:

Tranne parte delle regioni settentrionali che avranno una pluviometria in media, il resto d'Italia avrà pochissima pioggia, così come i settori centrali ed orientali del nostro Continente.

Volgiamo adesso lo sguardo a prua ed analizziamo come potrebbe comportarsi il quadro termico tra il 9 e il 15 gennaio:

E' evidente un netto ridimensionamento delle anomalie termiche al rialzo in Europa. Potrebbe permanere al massimo 1° di esubero termico sull'Europa orientale e il settentrione italiano, mentre altrove i termometri dovrebbero rientrare nelle medie del periodo.

Infine, anche il quadro pluviometrico sempre incentrato tra il 9 e il 15 gennaio mostra miglioramenti:

Precipitazioni complessivamente in media sullo Stivale, con un leggero esubero sul nord-ovest, il Tirreno, le Isole e parte dello Ionio.

