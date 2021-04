Anomalie termiche: dove farÃ  piÃ¹ CALDO e piÃ¹ FREDDO all'inizio della settimana prossima in Italia?

L'inizio della prossima settimana vedrà un quadro termico abbastanza variegato in Italia, stante un flusso di correnti meridionali che dovrebbe riportare la pioggia sulle regioni settentrionali.

In questa sede analizzeremo le anomalie termiche previste in Italia tra lunedi 26 e martedi 27 aprile per scoprire dove farà più caldo o più freddo.

La prima mappa mostra le anomalie termiche sull'Italia attese nelle ore centrali della giornata (ore 14 circa) di lunedi 26 aprile:

Dicevamo di un quadro termico abbastanza variegato. Farà più caldo nel normale tra il Piemonte, la Lombardia, sulla Sardegna occidentale, le zone interne della Puglia, il Lazio e la Sicilia occidentale ed orientale.

Farà invece più freddo del normale sulla Liguria, le zone interne della Toscana, l'Umbria, le aree interne dell'Abruzzo, la Sardegna orientale, il Golfo di Taranto, la Campania e la Sicilia interna.

Molto più interessante risulta la mappa delle anomalie di temperatura prevista per martedi 27 aprile, sempre alle ore 14

Ecco le pesanti anomalie al ribasso sulle regioni settentrionali, comprese tra 4 e 8°. Qui il clima si presenterà anche un po' freddo, specie sotto le precipitazioni più intense.

Farà più freddo del normale, anche se in misura nettamente minore rispetto al settentrione, sull'Appennino settentrionale, le zone interne del centro, il Gargano, il Golfo di Taranto e la Calabria ionica.

Farà invece più caldo del normale sulla Sicilia centro-meridionale, la Calabria Tirrenica, il basso Lazio, il Foggiano, il Salento e la Sardegna settentrionale ed orientale.

