Anomalie termiche al rialzo da CAPOGIRO in Europa la settimana scorsa...

Una brutta...anzi bruttissima settimana quella appena passata sul fronte delle anomalie termiche sul nostro Continente.

Un anticiclone di potenza spropositata per il periodo sia come geopotenziali che come termiche, ha messo a sedere l'inverno in men che non si dica sul nostro Continente...anche laddove la stagione era riuscita ad imporsi in maniera egregia qualche settimana fa.

La mappa delle anomalie termiche che abbiamo avuto in Europa la settimana scorsa fa quasi impressione:

Per trovare temperature in media bisogna andare nel sud dell'Iberia e sulla lontana Turchia. Sul resto del nostro Continente hanno spadroneggiato anomalie al rialzo a dir poco spaventose.

Spiccano 9-11° superiori alle medie sulla Svizzera e nelle aree interne scandinave. Molti settori dell'Europa centro-settentrionale hanno registrato esuberi dalle medie tra 5 /7° e 7/9° dove vedete il rosso più acceso.

In Italia le anomalie maggiori hanno riguardato l'area alpina e le zone interne del centro, fino a 5-7° di esubero. Le altre aree del centro-nord hanno fatto registrare tra i 3 e i 5° sopramedia, mentre sulle Isole e al sud gli scostamenti sono stati minori, tra 1 e 3°.

