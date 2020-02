Anidride carbonica: superato nuovo record ma c'è un dato in controtendenza

Nella storia dell'umanità non c'è mai stata così tanta anidride carbonica nell'atmosfera come al giorno d'oggi; un nuovo record di concentrazione della CO2 è stato misurato lo scorso 10 febbraio, quando per la prima volta è stata superata la soglia di 416 parti per milione. Il nuovo picco di concentrazione è stato misurato al Mauna Loa Observatory del NOAA, la notizia ha portato attivisti e scienziati a rinnovare un nuovo appello alla comunità internazionale perché venga posta la parola fine alle emissioni di gas serra ed alla deforestazione.

Il nuovo tasso di concentrazione dell'anidride carbonica, mostra come negli ultimi anni la concentrazione di gas serra siano cresciuti in maniera esponenziale, denunciando come in realtà il mondo non stia affrontando affatto la crisi climatica con la giusta determinazione.

Il meteorologo Daniele Izzo ha sottolineato come durante l'ultima glaciazione, la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera era pari a 180ppm, mentre nell'epoca pre-industriale questo limite era salito a 280ppm. Agli inizi del 900 la concentrazione è salita 300ppm, mentre la soglia dei 400ppm è stata superata nel 2016. Nell'arco di soli 6 anni, la concentrazione si anidride carbonica nell'atmosfera è salita di 16 punti, un numero spaventoso che dimostra una crescita vertiginosa nelle emissioni di questo gas.

Tuttavia in queste ultime settimane, a causa delle misure estreme di contenimento per limitare al massimo l'espansione del coronavirus, il tasso di emissione dei gas serra da parte della Cina, ha subito una notevole riduzione.

Uno studio pubblicato il 19 febbraio da Carbon Brief, ha sottolineato come l'emergenza del coronavirus in Cina, abbia contribuito ad abbattere di un quarto le emissioni di CO2 del Paese. Questa riduzione si è verificata a causa del blocco di una parte delle attività produttive nelle fabbriche, dove c'è stato un calo di attività stimato tra il 15 ed il 40% nei principali settori industriali.

Sulla riduzione delle emissioni hanno inciso anche gli obblighi di isolamento ed i limiti alla circolazione. Nell'ultimo mese c'è stato un sensibile abbassamento dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra, nel mese di febbraio questa riduzione è stata pari a 10 milioni di tonnellate in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Anche il settore del carbone e del petrolio hanno evidenziato un calo di almeno il 25%, con un abbattimento delle emissioni di CO2 da 400 a 300 milioni di tonnellate nelle ultime due settimane. In crollo (-36%) anche le emissioni di biossido di azoto.