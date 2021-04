Ancora tempo instabile al nord almeno fino al weekend, caldo sopramedia al sud, poi...

Una circolazione di venti meridionali lungo il lato assistente di un'importante saccatura collocata sull'ovest d'Europa, determina condizioni di tempo instabile soprattutto sulle regioni del nord Italia, dove negli ultimi giorni gli annuvolamenti sono stati particolarmente frequenti. Su queste regioni le quantità di pioggia caduta sono state limitate ma ci saranno delle nuove occasioni nel prossimo futuro. Infatti tra venerdì e sabato sull'Europa occidentale si svilupperà una perturbazione più organizzata che sarà portata da un maggiore sfondamento della parte più fredda della depressione atlantica verso il Mediterraneo e l'Europa centrale. Lo sviluppo di questo corpo nuvoloso sarà preceduto da una temporanea intensificazione nel flusso delle correnti meridionali sull'Italia. Ci sarà spazio per un temporaneo rialzo di latitudine delle fasce anticicloniche subtropicali, con ulteriore rialzo termico al centro in vista per il centro ed il sud.

Stima delle temperature previste alla quota di 850hpa (circa 1500 metri) dal modello americano per venerdì 30 aprile, quando sul Mediterraneo centrale ci sarà una temporanea intensificazione nel flusso dei venti di Scirocco che precedono una perturbazione:

Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la serata di sabato primo maggio, con brutto tempo soprattutto al nord, dove le piogge saranno diffuse. Per queste regoni si tratterà della perturbazione più intensa della settimana e saràseguita da una successiva flessione delle temperature rotazione del vento dai quadranti occidentali:

A partire dalla settimana prossima dovrebbe finalmente risolversi la situazione depressionaria sull'Europa occidentale. La saccatura lascerà il posto al rinforzo di una fascia anticiclonica associata a tempo più stabile sui paesi del Mediterraneo, inclusa anche l'Italia. Potrebbe essere una buona occasione per avere qualche bella giornata di sole anche al nord. Le temperature saranno in rialzo soprattutto su quest'ultimo settore, mentre al centro e soprattutto al sud i valori potrebbero risultare nel complesso inferiori q quelli misurati in questi giorni, venendo a mancare il contributo dello Scirocco.