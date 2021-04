Ancora tempo incerto con qualche pioggia sparsa, impennata termica dal prossimo weekend

La figura di bassa pressione alimentata da aria artica che da giorni interessa lo stivale italiano, sta per cedere il posto ad una circolazione di natura completamente diversa in cui saranno i venti occidentali a condizionare la scena, trasportando almeno un paio di corpi nuvolosi in marcia verso le regioni centrali e meridionali. Questa nuova situazione di instabilità verrà accompagnata da un graduale rialzo della temperatura, con valori che tenderanno a rientrare nelle medie del periodo. Il primo corpo nuvoloso raggiungerà nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 le regioni del nord, il medio ed alto versante tirrenico con qualche pioggia sparsa sull'angolo nord-occidentale, la Toscana ed il Lazio mercoledì mattina.



Giovedì 22 e venerdì 23 aprile un secondo corpo nuvoloso pilotato da venti occidentali si porterà a ridosso delle nostre regioni meridionali, in questa fase la maggiore probabilità di pioggia sarà per le isole maggiori, le coste del medio e basso tirreno, la Puglia e la Basilicata, mentre resteranno escluse le regioni del nord.

Stima delle piogge previste sullo stivale italiano venerdì 23 aprile, tempo instabile con piogge più diffuse sul versante medio e basso tirrenico: