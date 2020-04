Ancora sole dardeggiante sull'Italia: nel fine settimana 30° a portata di mano sulle Isole

Il breve e fugace disturbo che interesserà l'Italia nelle prossime 24-36 ore sarà seguito dal subitaneo ritorno dell'alta pressione. La figura stabilizzante, oltre a promettere sole dardeggiante quasi per tutti, farà salire i termometri su alcune regioni soprattutto nella seconda parte della settimana.

Ecco la figura stabilizzante prevista dall'elaborato americano nella notte tra giovedi 16 e venerdi 17 aprile:

Le probabilità di pioggia sfumeranno anche durante questa settimana. In altre parole l'alta pressione dopo aver determinato un inverno inesistente, ha mandato in fumo anche le prime due decadi di aprile, un periodo molto importante per il ricarico idrico delle falde.

Se non dovesse piovere nemmeno in terza decade, la situazione potrebbe farsi seria su alcune aree del nostro Paese.

Dal punto di vista termico, dopo il lieve decremento che si avrà tra martedi 14 e mercoledi 15 aprile stante un blando rientro di correnti orientali, i nostri termometri torneranno a salire nella seconda parte della settimana, portando punte termiche notevoli per il periodo, specie sulle due Isole Maggiori.

Queste sono le temperature previste AL SUOLO per la giornata di sabato 18 aprile:

Possiamo tranquillamente parlare di valori estivi su alcune aree del nostro Paese.

Sulla Pianura Padana occidentale si oscillerà tra 24 e 25°; 26° nelle aree interne dell'Italia centrale (Toscana, Umbria e alto Lazio), oltre alla bassa Lucania.

Davvero elevati i valori delle due Isole Maggiori dove si potrebbero toccare i 28-30° specie nelle aree interne più lontane dalla linea di costa.

Relativamente più fresco, infine, il versante adriatico dove non si dovrebbero superare i 19-20°.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI