Ancora rischio di TEMPORALI al nord e al centro, più caldo al sud

Un rialzo lento e inesorabile delle fasce anticiclone subtropicali cercherà in ogni modo possibile di opporsi al lungo è persistente trend di instabilità che sta caratterizzando questa primavera. L'obiettivo riuscirà soltanto in parte, a trarne beneficio sotto questo punto di vista saranno soprattutto le regioni del sud, dove le condizioni atmosferiche risulteranno più stabili e soleggiate, una condizione atmosferica che qui avrà caratteristiche maggiori di perduranza nel corso del tempo. Le regioni del centro e del nord dovranno fare i conti ancora con una situazione di instabilità che seppur intervallata da alcuni momenti più asciutti e soleggiati, scandirà i ritmi del tempo atmosferico su queste regioni almeno fino ai primi giorni di giugno, quindi all'esordio dell'estate meteorologica.





Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 maggio appare ormai confermato un modesto rialzo dei geopotenziali sull'Europa centro-occidentale. Sul nostro Paese troveremo ancora correnti più fresche in arrivo da nord, che faranno capo alla vecchia circolazione ciclonica ormai collocata col proprio perno sulla regione balcanica. Il tempo risulterà più soleggiato ma segnatamente durante le ore pomeridiane potrà verificarsi qualche temporale o breve rovescio di pioggia sui rilievi montuosi, special moto sull'Appennino centro-settentrionale e sulle Alpi orientali.

Le giornate di tempo più stabile ricadranno a cavallo tra venerdì 28 e sabato 29 maggio, quando il sole splenderà su quasi tutta la penisola e le temperature segneranno un generale, ulteriore rialzo. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 28: