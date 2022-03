Ancora qualche giorno di tempo FREDDO, poi arriveranno le perturbazioni atlantiche?

ANALISI E TENDENZA. Una circolazione di bassa pressione scivola rapidamente verso le regioni del sud. Il corpo nuvoloso associato a tale figura è seguito da un cospicuo apporto di aria fredda che in queste ore fa sentire la sua presenza anche sullo stivale. I venti nord-orientali accentuano la sensazione di freddo specie lungo le coste. Trova ormai conferma anche dagli ultimi aggiornamenti, lo sviluppo di un ampio corridoio di venti freddi nord-orientali che dalla Russia raggiungono i paesi dell'est Europa, i Balcani ed infine lo stivale italiano. A farne le spese nei prossimi giorni saranno le nostre regioni settentrionali ed i versanti adriatici, dove le condizioni atmosferiche saranno scandite dalla presenza di venti freddi nord-orientali con temperature tutt'altro che tiepide.

Mentre l'ansa depressionaria si spinge ad interessare l'Italia, il continente europeo sarà protagonista di un cosiddetto "pattern di blocco atmosferico" collocato sul centro Europa. Ancora per alcuni giorni lungo il fianco orientale e meridionale di questo anticiclone scivoleranno correnti più fredde che si spingeranno fino al Mediterraneo. Analisi in quota del modello americano riferita a lunedì 7 marzo:

COLPO DI CODA INVERNALE. Questa fase atmosferica sull'Italia si tradurrà in una manciata di giornate piuttosto fredde. Come detto i valori più bassi sono attesi al nord e lungo i versanti adriatici, con temperature minime che potranno ancora portarsi sotto lo zero sulle valli interne e lontane dal mare, mentre le massime saranno ovunque inferiori alla soglia dei 10°C. Stima delle temperature minime attese sull'Italia martedì 8 marzo: