Ancora OSTAGGI dell'instabilità e dei TEMPORALI

Niente da fare per la stabilità in Italia. L'alta pressione seguita a comandare la scena su lidi settentrionali, lasciando la nostra Penisola in balia di una vasta lacuna barica. Nelle prossime ore, ad aggravare il quadro instabile ci penserà un impulso in arrivo da ovest che accentuerà la tendenza temporalesca specie al centro e al nord.

La prima mappa fotografa la situazione attesa in Italia alle ore 17 di oggi pomeriggio, domenica 4 giugno:

Dove vedete il colore verde avremo la maggiore probabilità di rovesci o temporali. Come vedete, gran parte del nord e del centro conviveranno con questo rischio, segnatamente le aree interne e montuose, ma non solo. Relativamente più stabile il tempo al sud e sulla Sicilia dove si avrà solo qualche temporale nelle aree interne.

Questa invece è la fotografia del tempo che avremo in Italia alle 17 di domani pomeriggio, lunedi 5 giugno:

Anche domani, molte regioni italiane subiranno l'onta di rovesci o temporali talora intensi. Si salveranno solo la Valpadana centrale, le coste tirreniche centro-meridionali e gran parte della Sicilia. Temperature senza apprezzabili variazioni.

