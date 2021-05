Ancora occasioni di MALTEMPO nella seconda parte della settimana prossima!

Dopo una prima parte di settimana davvero turbolenta per alcune regioni italiane, la restante metà non sembra essere da meno.

In altre parole, si creerà una vasta circolazione depressionaria che abbraccerà quasi tutto il nostro Continente. Le alte pressioni saranno lontane dalla scena italiana e per il momento non sembrano avere intenzione di entrare sul Mediterraneo con il loro carico stabilizzante.

Ecco cosa potrebbe succedere nella giornata di giovedi 13 maggio; la mappa è incentrata attorno alle ore 14:

A.A.A. alta pressione cersasi. Guardate la complessità della struttura ciclonica che interesserà quasi tutto il nostro Continente. Al suo interno sono presenti diversi minimi; quello che ci interesserà più da vicino sarà ubicato sulle regioni settentrionali.

Con questa situazione, il centro e il nord della nostra Penisola avranno un tempo molto instabile con frequenti rovesci e temperature fresche. Andrà un po' meglio sulle Isole e al sud dove si parlerà di variabilità con precipitazioni meno frequenti e temperature un po' più elevate.

La giornata successiva, ovvero venerdi 14 maggio, non presenterà sostanziali differenze rispetto alla mappa sopra:

Quasi tutta l'Europa resterà sotto depressioni e maltempo. In Italia, i fenomeni più intensi saranno relegati al nord e l'alto versante tirrenico, meno al meridione, sulle Isole e il versante adriatico dove si avranno anche spazi soleggiati.

