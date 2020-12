Ancora nuovo maltempo INVERNALE nei primi giorni del nuovo anno

L'inverno 2020-2021 sta mostrando delle caratteristiche profondamente diverse rispetto agli inverni degli anni scorsi. Quest'anno non sembrano in grado di imporre in maniera decisa la loro voce sul palcoscenico atmosferico europeo, dove il tempo risulta instabile e le occasioni di maltempo saranno destinate a ripetersi anche nel futuro. A cavallo tra gli ultimi giorni del 2020 e l'arrivo dei primi giorni del 2021, vedremo come protagonista indiscusso di questo scorcio di stagione invernale, una potente circolazione di bassa pressione che con la sua enorme mole, monopolizza le condizioni atmosferiche dell'intero continente. Questa depressione verrà costantemente alimentata dalle masse d'aria fredda di origine polare-marittima, con dei nuovi corpi nuvolosi pronti ad investire la penisola.





A livello sinottico la parte più fredda di questa circolazione si farà sentire soprattutto sulle regioni del nord. Acquista importanza lo sviluppo di una nuova perturbazione con perno sui bacini centro-settentrionali irtaliani tra venerdì primo gennaio (Capodanno) e sabato 2. In queste due date potrebbero verificarsi delle nuove nevicate fino a bassa quota specie al nord-ovest, delle piogge tornerebbero a farsi vedere sulle regioni centrali e settentrionali tirreniche, rovesci di pioggia e qualche temporale anche sulla Sardegna. Analisi del modello europeo riferita a sabato 2 gennaio:

Al centro ed al sud questa nuova circolazione potrebbe portare ancora un regime di venti meridionali con temperature che qui sarebbero più miti rispetto ad altre zone del Paese.