Ancora nubi e acquazzoni, giornata instabile al centro-sud

Dopo l'ennesima forte ondata di maltempo che ieri ha colpito diverse regioni della nostra penisola ci troviamo davanti ad un periodo più variabile ma ancora non totalmente stabile. Per un vero miglioramento del tempo dovremo attendere la prossima settimana, quando si concretizzerà una bella "ottobrata".



METEO 16 OTTOBRE 2020 | Quest'oggi continueranno a manifestarsi gli effetti delle correnti fresche e instabili atlantiche, seppur in maniera molto più attenuata. Le nubi insisteranno su buona parte del centro Italia e del lato tirrenico, dove dispenseranno piogge sparse e locali forti rovesci. Possibilità di acquazzoni o temporali (localmente forti) su Toscana, Lazio, Marche, Umbria, teramano, barese, brindisino, zone interne della Campania. Piogge deboli e isolate anche su Calabria tirrenica, Sardegna, Romagna, coste campane.

Nubi al nord con residue precipitazioni al mattino principalmente sulla Lombardia, ma è atteso un graduale miglioramento del tempo in giornata: le nubi lasceranno spazio ad ampie schiarite dal pomeriggio. Guarda l'immagine del SATELLITE.