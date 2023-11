Ancora maltempo nel WEEKEND, tra piogge e fiocchi di neve

Il maltempo è tornato in queste ore al nord e sull'alto Tirreno, stante l'arrivo di un vasto fronte caldo legato a una depressione in via di sviluppo sul Mediterraneo occidentale. Questa perturbazione si muoverà molto lentamente, tanto che dovremo attendere sabato per assistere al momento clou del peggioramento sul nord Italia.

L'aria fredda accumulatasi nei giorni scorsi sul nord Italia è stata determinante per l'arrivo di nevicate a quote collinari su Alpi e Prealpi. Localmente la neve si è spinta fin sui fondovalle: una bella nevicata è arrivata questa mattina anche su Trento, con una temperature di circa 0°C.

Tuttavia il fronte caldo a breve avrà la meglio e farà impennare le temperature su tutto il nord, seppur non in modo marcato come avverrà su centro e sud. Questo aumento termico costringerà la quota neve a portarsi oltre i 900-1000 metri nel corso di venerdì.

Nel week-end, tuttavia, irromperà il fronte freddo che causerà giocoforza un calo generale delle temperature su tutto il settentrione. Sarà proprio sabato la giornata con maltempo più diffuso , in particolare sul Nordest, Liguria orientale e Toscana. Non si escludono locali nubifragi sul Friuli Venezia Giulia, con accumuli superiori ai 70-90 mm.

Per le montagne questa sarà tutta neve, inizialmente oltre i 1000 metri, in calo tra sabato mattina e pomeriggio fino in collina sul Nordest. Anche in questa circostanza è probabile l'arrivo di nevicate nei fondovalle alpini tra Veneto, Trentino alto Adige e Friuli, seppur solo per qualche ora. Da sabato sera ci sarà un graduale miglioramento su tutto il Triveneto.

Domenica la perturbazione si allontanerà rapidamente verso est, ma qualche fenomeno legato al fronte occluso riuscirà a lambire le regioni adriatiche. Gran freddo atteso su tutto il nord, con temperature minime al di sotto dello zero su tanti territori.

Ecco qui la neve prevista nella prima parte di sabato sulle Alpi nord-orientali. Per le pianure ovviamente non ci sarà nulla eccetto la pioggia con temperature attorno ai 4-7°C. Nella giornata di domenica qualche fioccata potrebbe manifestarsi in collina tra Romagna e Marche settentrionali.