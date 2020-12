Ancora MALTEMPO a tratti sull'Italia, migliora da lunedi 14

L'alta pressione resterà lontana dalla scena italiana ancora per qualche giorno. Di conseguenza, verremmo interessati ancora da condizioni instabili legati alla creazione di vortici in area mediterranea.

La perturbazione che sta agendo oggi in Italia tenderà a spostarsi molto lentamente verso levante, in compagnia di una depressione in marcia dalla Corsica alle regioni centrali.

A seguire, il tempo resterà instabile specie al centro e al meridione stante il continuo apporto di aria instabile dal nord Atlantico. A titolo di esempio, ecco la situazione sinottica attesa per venerdi 11 dicembre in Italia.

L'alta pressione si manterrà bassa di latitudine e favorirà ancora lo scivolo di correnti relativamente fredde da nord-ovest verso il Mediterraneo. Questa situazione manterrà un tempo instabile sull'Italia, piuttosto freddo al nord e con i massimi di pioggia sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole.

Quando cambierà questa situazione? Domenica 13 dicembre l'ennesima depressione si sposterà dal meridione verso la Grecia e sulla nostra Penisola potrebbe subentrare un po' di alta pressione. La mappa sinottica relativa a lunedi 14 mette in luce quanto appena detto:

Con l'arrivo dell'alta pressione il tempo subirà un netto miglioramento sull'Italia con maggiori spazi soleggiati ed assenza quasi totale di precipitazioni in un contesto più mite.Torneranno però le nebbie sulle pianure del nord dove farà ovviamente più freddo.

Quanto durerà quest'alta pressione? Dalle mappe odierne la figura stabilizzante non sembra avere le carte in regola per durare a lungo, ma ne riparleremo.

